Milletvekili Turan ve İskenderoğlu’nun Mevlit Kandili Mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı.

“Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili’ne bir kez daha erişmenin mutluluğunu ve şükrünü yaşıyoruz.

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed´in (s.a.v.) merhametini, adaletini ve eşsiz güzel ahlakını, insanlığa mesajlarını tekrar idrak ettiğimiz, her anıyla fazileti ve bereketi bol olan müstesna bir gündür. Salgın süreci aslında bizlere çok şey öğretti. Kardeşliğin, sevginin ve vefanın bizler için vazgeçilmez değerlerden olduğunu bir kez daha gördük. Mevlid Kandili’nde insana en çok yakışan vefa elbiselerini giyerek aile büyüklerimizi, dostlarımızı, sevdiklerimizi arayarak gecelerini tebrik etmeyi ihmal etmeyelim. Biliyoruz ki, dualarda ve gönüllerde birleşince mesafelerin önemi kalmaz.

Bu duygularla, Çanakkaleli hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam Alemi’nin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa esenlik getirmesini niyaz ediyoruz.” Haber Merkezi