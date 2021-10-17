KEPEZSPOR : 2 GELİBOLUSPOR:2

Cumartesi günü Kepezspor ve Geliboluspor ile yapılan maç 2-2 berabere bitti.

Yapılan açıklamada; “Ç.Kale SAL için hazırlıklarını sürdüren takımımız ikinci hazırlık karşılaşmasında Kepez stadyumunda Kepezspor ile karşılaştı. İlk devreyi (2-1) önde kapatan takımımız ikinci yarıda kalesinde 1 gol gördü ve karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele (2-2) sonuçlandı.

Takımımız şu kadro ile mücadele etti

GELİBOLUSPOR: Hasan Avcı- Emirkan Göbekli (Yunus Kütük ), Muhittin Aydoğan, Mustafa Vargel, Hakan Kopuzca – Kadir Değer, Berke Seven, Eray Süngü (Berkay Nizam)-Gürbüz Akyer, Canberk Tuğ (Halil Özdemir),Tarkan Hancı (Oğuz Egemen Uslu)

GOLLER : Eray Süngü – Berke Seven” ifadelerine yer verildi.

Haber: Ali GEZER