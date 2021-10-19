MİLLETVEKİLİ TURAN VE İSKENDEROĞLU’NDAN 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ KUTLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ortak mesaj yayımladı.

“Muhtarlarımız, bizler için çok kıymetli. Muhtarlarımız, mahallelerimizde, köylerimizde hemşehrilerimize dokunan, dertlerini, ihtiyaçlarını en iyi bilen devletimizin yereldeki en kuvvetli temsilcileridir. Hizmetlerimizin köylerimize, mahallelerimize ve vatandaşlarımıza ulaşmasında ve hemşehrilerimizin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde de aracı bir rol üstleniyorlar. Bu bilinçle gerek Çanakkale’de gerekse Ankara’da her fırsatta muhtarlarımızla bir araya gelmeye gayret ediyor, muhtarlarımızdan gelen her konuya ayrı bir hassasiyetle eğiliyoruz. Bundan sonra da muhtarlarımızla daha güçlü bir koordinasyon içinde icraatlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle önemli bir görevi icra eden, başta Çanakkaleli muhtarlarımız olmak üzere, tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor; esenlikler diliyoruz.”

Haber Merkezi