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GELİBOLU 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSUNU YAŞAYACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilçemizde konser ve Cumhuriyet Yürüyüşü gibi çeşitli etkinliklerle kutlanacak.29 Ekim Cuma günü saat 19:23’te Fener Meydanından başlayacak olan yürüyüş ilçemiz iskele meydanında son bulacak.Ardından ilçemizin yetiştirdiği sanatçılar Keskin Band konser için saat 20:30da İskele Meydanında sahne alacaklar.Son olarak Moğollar grubu saat 21:30’da ilçemizde konser verecek.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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