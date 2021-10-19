GELİBOLU 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSUNU YAŞAYACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilçemizde konser ve Cumhuriyet Yürüyüşü gibi çeşitli etkinliklerle kutlanacak.29 Ekim Cuma günü saat 19:23’te Fener Meydanından başlayacak olan yürüyüş ilçemiz iskele meydanında son bulacak.Ardından ilçemizin yetiştirdiği sanatçılar Keskin Band konser için saat 20:30da İskele Meydanında sahne alacaklar.Son olarak Moğollar grubu saat 21:30’da ilçemizde konser verecek.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN