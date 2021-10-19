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ÇANAKKALE GENÇ KIZILAY’DAN GELİBOLU’YA ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Genç Kızılay İl Başkanlığı Gelibolu Kızılay şubesini ziyaret etti.
Çanakkale Genç Kızılay İl Başkanlığı yaptığı açıklamada;
“Genç Kızılay İl Başkanlığı olarak Gelibolu ziyaretimizde; Genç Kızılay Gelibolu İlçe Teşkilatımızın yeni dönem yönetimini Şube Başkanımızın destekleri ile seçtik.
Yeni yönetimin ilçemizde hayırlara vesile olmasını ve seçilen arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar dileriz.” İfadelerine yer verdi. Haber:Caner AKŞİT

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