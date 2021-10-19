ÇANAKKALE GENÇ KIZILAY’DAN GELİBOLU’YA ZİYARET

Çanakkale Genç Kızılay İl Başkanlığı Gelibolu Kızılay şubesini ziyaret etti.

Çanakkale Genç Kızılay İl Başkanlığı yaptığı açıklamada;

“Genç Kızılay İl Başkanlığı olarak Gelibolu ziyaretimizde; Genç Kızılay Gelibolu İlçe Teşkilatımızın yeni dönem yönetimini Şube Başkanımızın destekleri ile seçtik.

Yeni yönetimin ilçemizde hayırlara vesile olmasını ve seçilen arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar dileriz.” İfadelerine yer verdi. Haber:Caner AKŞİT