ÖZACAR VE SİYASİ PARTİ BAŞKANLARI DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gelibolu Şubesini ziyaret eden Özacar ve siyasi parti başkanları Dünya Astsubaylar Günü ve TEMAD’ın 37. kuruluş yıldönümünü kutladılar.

Belediye Başkanı Özacar ve siyasi parti temsilcilerinin gerçekleştirdiği ziyarette, günlük olaylar ve ülkenin gündemi değerlendirildi.Gelibolu TEMAD Şuba Başkanı Erdal Akkaş, tüm ziyaretçilere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.ler. Haber: Hilal GEZER