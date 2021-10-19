AK PARTİ KADIN KOLLARI KANDİL SİMİDİ DAĞITTI

Gelibolu AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanlığı mevlid kandili dolayısıyla ilçemiz esnaflarına kandil simidi dağıttı.Yaptıkları açıklamada;

“Gelibolu AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aytaç Boyacı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Mübarek Mevlid Kandili vesilesiyle vatandaşlarımıza kandil simiti dağıttık. Afiyet olsun. Hayırlı kandiller dileriz.” İfadelerine yer verdiler. Haber: Caner AKŞİT