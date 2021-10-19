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19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

19 Ekim Salı günü (bugün )saat 09:30’da Muhtarlar günü programı Tüm Muhtarlar Deneği’nin Belediye Başkanı Mustafa Özacar’a ve Kaymakam Bekir Abacı’ya ziyaret ile başlacak.
Ardından aynı gün saat 11:00’da ilçemiz İskele Meydanındaki Atatürk AnıtınaTüm Muhtarlar Derneği tarafından çelenk sunularak başlayacak ve saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okunacak.
Program saat 12:30’da muhtarlara öğle yemeği ile son bulacak.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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