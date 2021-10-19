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TEMAD’DAN KAYMAKAM ABACI’YA ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Gelibolu Şubesi (TEMAD) Kaymakam Bekir Abacı’ya ziyarette bulundular.
Türkiye emekli Astsubaylar derneği (Temad) Dernek Başkanı Erdal Akkaş ve yönetim kurulu üyeleri Gelibolu Kaymakamlığına atanan Bekir Abacı’ya hoşgeldin ziyaretinde bulundular ve kendisine derneğin plaketini takdim ederek yeni görevinin hayırlı olmasını dilediler.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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