MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI

İlçemizde Muhtarlar günü Tüm Muhtarlar Derneğinin Belediye Başkanını temsilen meclis üyesi Sercan Başoğul’a ve Kaymakam Bekir Abacı’ya ziyaretleriyle başladı.

İlçemiz İskele Meydanındaki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine; Tüm Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Ergül, İlçe merkezi ile belde ve köy muhtarları katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Muhtarların gününü kutlayan Tüm Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Ergül, “Bizler halkın doğrudan seçtiği demokrasinin gerçek temsilcileriyiz. Görevimiz yasalardaki yetkilerimiz çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlar ile koordineli çalışarak temsil ettiğimiz halkımızın acil ve öncelikli sorunlarını çözüm yaşamlarını kolaylaştırmaktır. GeliboluTüm Muhtarlar Derneği olarak, muhtarlarımızın hizmet için yaptıkları çalışmalara yardımcı olmak, çözüm odaklı çare bulmak öncelikli görevimizdir. Kurulduğumuz günden bugüne kadar, koşullarımız elverdiği ölçüde çeşitli sosyal, kültürel konularda çalışmalar yapmaya, muhtarlarımız arasındaki beşeri ilişkileri geliştirmeye gayret ettik. Günümüz tekrar kutlu olsun”ifadelerine yer verdi.

Muhtarlar günü dolayısıyla köylerinde görevlerini ifa eden muhtarlara ilçemiz Öğretmenevi’nde öğle yemeği verildi.Yemeğe Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı ev sahipliğinde Gelibolu Belediyesini temsilen Başkan Vekili Sercan Başoğul,İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü,İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir ,İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca,İlçe Spor Müdürü Emre Özdemir ve köy muhtarları katıldı.

Haber:Ali GEZER