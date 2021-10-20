SERVİS ANNELİĞİ KURSU BAŞLADI

İlçemiz Halk Eğitim Merkezi’nde servis anneliği kursu başlatıldı.27 Ekim Çarşamba gününe kadar sürecek eğitime talep oldukça fazla.Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever 2017 yılında yürürlüğe giren yönetmeliği tekrar hatırlatarak, kursiyerlere başarılar diledi.İşsever açıklamasında• “Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2017 yılında yayınlanmıştı.Yönetmeliğe göre, okul servis araçlarında şeffaf cam dışında cam kullanılamayacak.Yönetmeliğin diğer maddelerinde göre ise servis aracında okul öncesi eğitim, ilköğretim ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocuk/öğrenci olması durumunda rehber personel bulundurulacak. Taşınacak çocuğun/öğrencinin servis aracındaki azami seyahat süresi okul yönetimince belirlenecek ve servis araçları belirlenen bu süreye uymak zorunda olacak. Okul Servis araçlarındaki rehber personel, 22 yaşını doldurmuş ve 61 yaşından gün almamış olması kaydıyla, en az lise mezunu veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kursu başarıyla tamamlamak şartıyla en az ilkokul mezunu olacak.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN