Gelibolu Gençlik Merkezi Bursa’ya Gezi Düzenledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Gelibolu Gençlik Merkezi Kitap Kahve Projesi kapsamında Bursa’ya gezi düzenledi.

Düzenlenen şehir gezisinde Bursa Müftüsü (eski İlçe Müftüsü) Dr. İbrahim Özler’ i Proje ekibi ve öğrencileri T.C. Bursa Müftülüğü Şehreküstü Gençlik Merkezi Kitap Kahvede ağırlayarak hem proje ekibiyle hem de öğrencilerle Ad ve Soyadlarına özel yaptırılmış hediyeleri takdim ettiler.

Gelibolu Gençlik Merkezi Kitap Kahve Proje Sorumlusu Gülden Okçu Engin; “ Bizlere verdiği değeri her daim gösteren Sayın Müftümüz nezaketi, beyefendiliği, akademik bilgisi ile bizlere ve öğrencilerimize liderlik etmiştir. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bizlere asla unutamayacağımız bir Bursa Şehir gezisi hediye etti.” ifafdelerine yer verdi.

Bursa gezisi sırasında Dünyanın en büyük panoramik müzesini de gezen proje ekibi müze hakkında; “Müze 360 derece dairesel döngü içerisinde 1326 tarihindeki Bursa’nın fetih gününü resmediyor. Dünyanın tam panoramik en büyükmüzesi olma özelliğini taşıyor.

Müze, Bursa’nın Beylikten Cihan Devletine uzanan yolculuğunu anlatıyor. Kubbenin oturtulduğu 6 direk, Bursa’da medfun 6 padişahı simgeliyor.” bilgisini verdiler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN