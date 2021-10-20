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19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan dün muhtarlarla biraraya gelerek, günlerini kutladı.Turan konuşmasında; “Muhtarlarımız, mahallelerimizde, köylerimizde hemşehrilerimize dokunan, dertlerini, ihtiyaçlarını en iyi bilen devletimizin yereldeki en kuvvetli temsilcileridir.Hizmetlerimizin köylerimize, mahallelerimize ve vatandaşlarımıza ulaşmasında ve hemşehrilerimizin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde de aracı bir rol üstleniyorlar. Bu bilinçle gerek Çanakkale’de gerekse Ankara’da her fırsatta muhtarlarımızla bir araya gelmeye gayret ediyor, muhtarlarımızdan gelen her konuya ayrı bir hassasiyetle eğiliyoruz. Bundan sonra da muhtarlarımızla daha güçlü bir koordinasyon içinde icraatlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz.
Bu düşüncelerle önemli bir görevi icra eden, başta Çanakkaleli muhtarlarımız olmak üzere, tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor; esenlikler diliyoruz.”ifadelerine yer verdi. Haber Merkezi

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