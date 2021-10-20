TURAN: “ÇANAKKALE’MİZİN İHRACATI DAHA DA ARTACAK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ihracata ve ihracatçılara yönelik önemli düzenlemeler içeren Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi’nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

İhracatı oldukça önemsediklerini ifade eden Turan: “Türkiye; salgına rağmen, dünyadaki krizlere rağmen sorunlarını çözüyor. Kanun Teklifimiz ihracatçılarımızın teminat ihtiyacını karşılayan İhracatı Geliştirme AŞ’ye gerekli sermaye katkısının sağlanması, ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, yabancı yatırımlar ile teknoloji girişinin hızlandırılması ve ihracata yönlendirilmesi için Serbest Bölgeler kurulması gibi önemli adımlar içeriyor.” dedi.

Özellikle son yıllarda Çanakkale’de faaliyet gösteren firmaların ihracattaki başarılarının altını çizen Turan: “Çanakkale’mizde faaliyet gösteren birçok firmamız son yıllardaki başarıları ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Çanakkale, her alanda olduğu gibi ihracatta da önemli gelişmeler kaydediyor. İhracatçılarımıza kolaylıklar sağlayacak, önlerini daha da açacak bu teklifimizin yasalaşmasıyla birlikte Türkiye genelinde olduğu gibi Çanakkale’mizin de ihracatı artacak. Ayrıca Köprümüzün tamamlanmasıyla önemli bir avantaj sağlanacak. İhracat, demek güçlü ekonomi ve daha müreffeh bir ülke demek. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte Gazi Meclisi’mizde milletvekillerimizle yoğun mesailerimize devam ediyoruz. Teklifi, yarın Sanayi ve Ticaret Komisyonu’nda, komisyonun kabulü halinde ise sonraki hafta Genel Kurul’da görüşmeyi planlıyoruz. Kanun teklifimizin yasalaşmasıyla ihracatçı firmalarımıza daha çok kolaylıklar sağlanacak. Böylelikle şehrimizde de bu firmalarımızın sayısının artacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.