BÜROKRATLARIMIZ KOOPERATİF KURUYORLAR

İnşaat Malzemelerindeki artışlar ev fiyatlarının artmasına neden olunca ilçemizdeki bürokratlarımız da kooperatifleşerek ev sahibi olmaya karar verdiler.

Aldığımız bilgiye göre Mal Müdürü Başkanlığında, Kadastro Mühendisi , Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü, Nüfus Müdürü, Belediye Muhasebe Müdürü birde bazı iş adamlarımız ve yine bazı memurların katılımıyla yeni bir “Yuva Kur” mak amaçlı yapı kooperatifi kurulması çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Kooperatife katılımın yüksek olacağı ve moden bir site içinde inşaa edileceği, planlanan yerinde hazır olduğu bilgisi verildi.Haber: Recep YÜZÜAK