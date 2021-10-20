LÜFERE DEVAM SARDALYE SEZAONU KAPATTI

Türkiye’de bu yıl balıklarında aklı karışık.Uzun yıllar sonra sardalya mevsiminde malesef yağlanamadı.Balıkçılara göre havaların çok sıcak geçmesi nedeniyle mevsimi olan haziran -eylül arasında sardalya derin sulara kaçtı ve bu nedenle yakalanamadı.Sadece koca bir mevsimde üç, dört gün yağlanmış sardalya balık haline geldi ve kilosu 50 -60 liradan kapışıldı.

Eylül’den başlayarak yıl sonuna kadar mevsimi süren palamut ise kaçaklarda .. Balıkçılarla birlikte tüm güvenlik görevlileri onu arıyor ama hala ortalarda yok.İnşallah soğuklarla beraber o da Akdenize kaçarken belki görürüz.

Yine mevsimin balığı olan sarıkanat, lüfer, kofona gibi denizlerimizin kral balıkları geçte olsa yer yer yakalanıyor ama gariban vatandaşın lüfere ulaşması bu yıl yasak.

100 liradan aşağı inmeyen lüfer balıkçıların tezgahlarında kral oldu.

Çinekopta tezgahlarda var olmasına varda ;

“Nerde o eski çinekoplar.. ?” dedirtiyor.Fiyatlarda son yılın rekorunu kırıyor.

İşçiye , çiftçiye, memur, emekli kısacası dar gelirli vatandaş arada sırada gelen ve boyları 10 cm’yi bulmayan hamsiyle, kıraça ile (istavrit yavrusu) balık ihtiyacını gidermeye çalışıyor.Dün de tezgahlarda minicik hamsiler 30 tl idi..

Denizi fabrika atıklarıyla zehirleyerek, nereye kadar ..?

Sanayide bu kontrolsüz, arıtmasız, atıkları denize saldıkça artık balığı ekmekten bile çok yiyen halkımız ya rüyalarında yiyecekler, ya da balık kavağa çıkınca . Haber: Recep YÜZÜAK