Turan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü Kutladı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

“Yaşadığımız bilgi ve iletişim çağında kamuoyunun doğru, tarafsız ve eksiksiz bir şekilde habere ulaşması oldukça önemli. Basın mensuplarımız, zaman ve mesai mefhumu gözetmeden, kamuoyunu bilgilendirme ve kamu yararı adına önemli bir sorumluluğu yerine getiriyor. Ulusal ölçekte olduğu gibi yerelde de basın mensuplarımız hemşehrilerimizin, milletimizin sesinin duyurulmasında, şehrimizin tanıtımında önemli bir misyon üstleniyorlar.

Çoğu zaman Meclis çalışmalarında, Çanakkale programlarımızda geç saatlere kadar birlikte teşrik-i mesai yaptığımız gazetecilerimizin, şahit olduğumuz, özverili çalışmaları, fedakarlıkları her türlü övgüyü hak ediyor. Bu duygularla, tüm kıymetli basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlar, çalışmalarında başarılar diliyoruz.”