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Son Başvuru 22 Ekim Cuma !

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesinin düzenlemiş olduğu ödüllü resim, şiir ve kompozisyon yarışması için öğrencilerin eserlerini bağlı bulundukları okul müdürlüklerine teslim etmeleri için son gün 22 Ekim 2021 Cuma.
Adım Cumhuriyet, soyadım Atatürk konulu yarışma sonunda birincilik ödülü 1.500 tl ikincilik ödülü 1.250 tl, üçüncülük ödülü 1000 tl, mansiyon ödülü 750 tl olacak.
Yarışma şartları ilköğretim 1-2-3-4.sınıf öğrencileri resim alanında,ilköğretim 5,6,7 ve 8.sınıflar şiir dalında,ortaöğretim 9.,10.,11 ve 12.sınıf öğrencileri ise kompozisyon ve resim dalında yarışacaklar. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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