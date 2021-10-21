CHP İL ve İLÇE ÖRGÜTÜNDEN BOLAYIR VE GÜNEYLİ KÖYLERİNE ZİYARET

CHP İl ve İlçe Örgütü geçtiğimiz gün Bolayır ve Güneyli Köylerine ziyarette bulundular.

CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural ve Yönetim kurulu üyeleri,Gelibolu İlçe Yönetimi,Kadın kolu ve Gençlik kolu Başkanları,İl Genel Meclis üyelerimiz ile birlikte Bolayır ve Güneyli Köylerini ziyaret ederek,köy halkının sorunlarını dinlediler. Haber: Caner AKŞİT