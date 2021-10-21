Son Domates Hasadı Üreticilerin Yüzünü Güldürdü

Kendine has kokusu, rengi ve tadıyla dikkat çeken bölgemizde yetişen domatesin fideleri, mayısın başında toprakla buluşmuştu.

Domatesler, Temmuz ayının son günlerinde ilk turfanda hasat edildi. Ancak tarlada kilosu 3 liradan alınan domates üreticisini memnun etmedi.

Bugünlerde ise son turfanda hasadı yapılan domates, toptan 5 ile 7 lira arasında fiyattan alıcı bulunca üreticiyi sevindirdi

İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelen komisyoncular,bölgemizin domatesinin yetiştiği Sütlüce Ovasını mesken edindi. İlçemize bağlı Sütlüce Köyü’ndeki üreticiler, işçilerin hasadını yaptığı domatesi traktörlerle köy meydanlarına getiriyor. Komisyoncular tarafından alınan domatesler, kamyonlara yüklenerek büyük kentlere götürülüyor..

Sütlüce köyünde arazisinde domates üreten Zülfikar Dizman’dan gelen rüzgar ve deniz havasıyla bölgemizin domatesinin ayrı bir lezzet ve aroma kazandığını söyledi.

“Fiyatlardan Memnunuz”

Üretici Dizman ile birlikte çalışan işçiler “İlçemize bağlı Sütlüce Köyü’nde bölgemizin domatesi denildiğinde, çok beğeniliyor. Kırağı düşünceye kadar domates topluyoruz. Şu anda domates para etmeye başladı. Fiyatlar şu anda iyi ve memnunuz” diye konuştular.Haber: Seda LİMAN ZENGİN