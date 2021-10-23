Stadyum ve Çevresi Temizleniyor

Gelibolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçemizde bulunan Mehmetçik Stadyumu ve çevresine temiz bir görünüm kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İlçemiz kulüplerinin aktif olarak kullandığı Aleaddin Mahallesi’ndeki Mehmetçik Spor Kompleksinin içerisi ve dış çevresinde hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Haber: Hilal GEZER