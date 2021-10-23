YKS 2. ek tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı!

Büyük bir merakla beklenen 2021 YKS 2. ek tercih ve yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Böylelikle, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı sorusu da yanıt buldu. Hatırlanacağı üzere, bu yıla özel olmak koşuluyla baraj puanı 140 puana kadar düşürülmüştü. 140 puan alanlar ve ilk tercihlerde herhangi bir yerleşemeyen adaylar, YKS 2. ek tercih sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş içerisindeydi. ÖSYM’nin bugün yaptığı duyuruya göre, YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı.2021 YKS 2. ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Bilindiği üzere, bu yıla özel olmak koşuluyla baraj puanı 140 puana çekilmişti. İlk tercih sürecinde herhangi bir bölüme yerleşemeyen ve 140 puan alanlar, YKS 2. ek tercih sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş içerisine girmişti. ÖSYM, adayları daha fazla bekletmeyerek 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığını bildirdi. Bu gelişme ile beraber YKS 2. ek tercih sonuçları nasıl ve nereden görüntülenir sorusuna yanıt aranmaya başlandı

YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2021 YKS 2. ek tercih ve yerleştirme sonuçları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, ikinci ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ikinci ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim -01 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26 – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılabilecektir.)