Emlak Vergisi’nde ikinci taksit dönemi 1 Kasım’da başlıyor

Emlak Vergisi’nde ikinci taksit ödemeleri1 Kasım itibarıyla başlıyor. Ödemeler 30 Kasım’a kadar sürecek. Gayrimenkule göre farklılık gösteren emlak vergisi ödemelerini yapmayanlar için ise cezası var. Ev, arsa, arazi, tarla, iş yeri gibi milyonlarca gayrimenkul sahibinin ödediği Emlak Vergisi’nde yılın ikinci taksit dönemi başlıyor. İlk taksitlerin 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında ödendiği verginin ikinci ödeme dönemi 1 Kasım’da başlayıp 30 Kasım’da bitecek. Son taksitin ödenmesiyle bu vergide 4 yıllık dönem kapanacak. Eğer itirazlardan sonuç çıkmazsa önümüzdeki yıl takdir komisyonlarınca belirlenen bazı ilçelerde 4-5 kat zamlı yeni oranlar devreye girecek.

Değerler belirlendi

Emlak Vergisi değeri 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Emlak Vergisi’nde en tartışmalı dönem takdir komisyonlarının toplandığı yıllarda oluyor. En son 2017’de toplanan komisyonlar 2018-2021 yılları için arsa metrekare birim değerlerini (rayiç bedel) belirlemişti. Bu yıl ise 2022-2025 değerlerini belirleyecek komisyonlar toplandı, çoğu 30 Haziran itibarıyla kararlarını açıkladı.

İtiraz edildi

Yeni kararlarda pandemiye rağmen fahiş artışların olduğu, bazı yerlerde artışın 4-5 katı geçtiği görüldü. 2017’de komisyonlardan çıkan zamlar çok tartışılmış ve çok sayıda itiraz yapılmıştı. Bunun üzerine Emlak Vergisi Kanunu’na geçici bir madde eklenerek emlak vergi değerlerindeki artış yüzde 50 ile sınırlandırılmıştı. Bu yıl bu yönde bir karar alınmadı ve komisyonların açıkladığı kararlara binlerce itiraz yapıldı.

Davalar sonuçlanmadı

Takdir komisyonlarında belirlenen değerlere itiraz süresi 7 Eylül itibarıyla doldu. Vergi mahkemelerinde açılan davalardan henüz bir iptal kararı çıkmadığı gibi yürütmeyi durdurma talepleri de reddedildi. İtiraz sonuçlarının 2022 yılının ilk çeyreğinde çıkması bekleniyor. Mart ayında 2022 yılına ilişkin vergi dönemi başlıyor. Bir sonuç çıkmazsa takdir komisyonu kararları uygulanacak. Taksit ödemesi sonrasında bir iptal kararı gelirse, mahsuplaşma yapılacak.

Nereye yatırılacak?

Emlak Vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyenler bu işlemleri bulundukları belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilirler. Emlak Vergisi taksitleri gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye direkt olarak yapılabilir. Ayrıca belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme yapılabilir. Pandemi nedeniyle banka şubelerine gitmek istemeyenler, bankaların mobil uygulamalarından da bu işlemi gerçekleştirebilir.