BAYANLARA YÖNELİK MEVLİD-İ NEBİ ETKİNLİĞİ

Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Gelibolu Müftülüğü Gençlik Merkezinde bayanlara yönelik Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI NEDİR?

Mevlid-i Nebi Haftası, Kutlu Doğum Haftası ismiyle 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tamamen kendi inisiyatifiyle ve Türkiye’deki ilahiyat birikimiyle istişare ederek planladığı ve uygulamaya koyduğu bir haftadır. Bu hafta, kanunların verdiği yetkiyle ortaya çıkmış; 29 yıl boyunca tefekkür dünyamıza hayat vermiş ve yakın tarihimizde milletimizin zihinlerine yerleşmiştir. “Hz. Peygamber’i anmaktan anlamaya” düsturuyla gelişen; Peygamberimizin örnekliğini ve insanlığa takdim ettiği değerleri anlamayı, toplumumuzun her kesimine ve gönül coğrafyamıza anlatmayı ve tanıtmayı, günümüz problemlerine nebevi referanslarla çözüm üretmeyi ve milletimizde var olan Peygamber sevgisini pekiştirmeyi amaçlayan, bir haftadır.

2003 yılına kadar sadece Ankara’da bir sempozyum, il ve ilçelerde ise konferans ve paneller düzenlemek suretiyle tertip edilen Kutlu Doğum etkinlikleri, 2004 yılından itibaren yurt içinde ve yurtdışında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle yeni bir boyut kazanmıştır.

Haber:Seda LİMAN ZENGİN