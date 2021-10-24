Milletvekili İskenderoğlu’ndan ve Ak Parti İlçe Teşkilatından Köprü Ziyareti

Ak Parti İlçe Başkanı ve Meclis Üyesi Serhad Sürücü ,Ak Parti İlçe Teşkilatı ve Geçmiş Dönemlerde görev alan Ak Parti Üyeleri ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü’nü ziyaret ettiler. Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’nunda katıldığı köprü ziyaretinde İskenderoğlu ; “İl Başkanımız Naim Makas , Gençlik Kolları Başkanımız Alperen Uysal, İlçe Başkanlarımız, Lapseki Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz, Ezine Belediye Başkanımız Güray Yüksel ile birlikte geçmiş dönemlerde Biga, Ezine, Gelibolu ve Merkez İlçe teşkilatlarımız da görev almış dostlarımızı 1915 ÇanakkaleKöprüsü’nde ağırladık.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN