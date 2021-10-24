CHP GENÇLİK KOLLARINDAN SUÇ DUYURUSU

CHP Gelibolu Gençlik Kolları Başkanı Uğur Papatya bir basın açıklaması yaparak, son günlerde CHP Gençlik Kolları adı kullanılarak bağış toplanması ve maddi çıkar sağlanması konularına açıklık getirdi

.CHP Gelibolu Gençlik Kolları Başkanı Uğur Papatya bir basın açıklaması yaparak, son günlerde CHP Gençlik Kolları adı kullanılarak bağış toplanması ve maddi çıkar sağlanması konularına açıklık getirdi.

CHP Gelibolu Gençlik Kolları Başkanı Uğur Papatya yaptığı açıklamada; “Son günlerde gelen telefonlar doğrultusunda bir takım kişilerin Gelibolu CHPGençlik Örgütü’nün adını kullanarak bağış topladığını ve maddi çıkar sağladığını öğrenmiş bulunmaktayım.Bu kişilerin Gelibolu CHP Gençlik örgütü ile hiç bir alakası yoktur. CHP’nin adını kullanarak sizlerden para talep eden kişilere itibar etmeyiniz.

Söz konusu dolandırıcılar hakkında Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gerekli suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.

Haber: Hilal GEZER