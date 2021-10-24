KADIN KOOPERATİFLERİNE POZİTİF AYRIMCILIK

Kooperatiflerde önemli değişiklikler içeren, birtakım yenilikler getiren Kooperatifler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi.Kanun hakkında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Kooperatifçilik bizim kültürümüzde önemli bir yere sahip. Kooperatifçiliği teşvik etmek, daha da güçlendirmek, ticari hayatın değişen kuralları çerçevesinde yeniden ele alınmasını sağlamak amacıyla önemli bir Teklifimiz yasalaştı. Kanunda çiftçi, esnaf, kadın ve engelli vatandaşlarımızı kooperatifçiliğe teşvik edecek adımlar var. Kanun, kadın kooperatifleri ile ortaklarının çoğunluğu engelli vatandaşlarımızdan oluşan kooperatiflere pozitif ayrımcılık yapılması, üyelere bilgiye erişim kolaylığı sağlayacak, işlem maliyetini ve zaman kaybını azaltacak Kooperatif Bilgi Sistemi’nin kurulması, şeffaflık ve dış denetimin artırılması gibi önemli düzenlemeler içeriyor. Bununla birlikte yapılan düzenlemeyle Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdiği kredi borçlarının yapılandırılan ilk taksitinin ödenme tarihi de 2021 Ekim sonundan Kasım 2021 sonuna alındı. Güçlü bir kooperatifçiliğin neticesini Çanakkale’mizde de göreceğimizi düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle kadın kooperatiflerine pozitif ayrımcılık getirilmesinin oldukça önemli olduğunu söyleyerek, “Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan kooperatifler ile ortaklarının çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflerin; kuruluş aşamasında ve faaliyet dönemlerindeki ticaret sicil müdürlüğünde ödedikleri tescil ve ilan ücretleri, ticaret odasına kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat ödeme mükellefiyeti kaldırılarak, bu kooperatiflerimize pozitif ayrımcılık sağlanmakta. Özellikle Çanakkale bölgemizde, yöresel ürünler ve kadın el emeğinin ekonomiye kazandırılması amacıyla bir süredir kooperatifçilik faaliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürüyorduk. Yaptığımız ziyaretlerde, özellikle kadınlarımızın bu konuyu nasıl sahiplendiğini, kendilerini geliştirmek için nasıl çalıştıklarını gördük. İlgili kurumların hibe destekleriyle pazarda kendilerine yer bulmaya çalışan bu kooperatiflerimizin, yeni düzenlemeye daha da rahatlayarak üretime öncelik vereceğine, yöremizin tanıtımına, köylerimizin kalkınmasına daha fazla destek sunacağına inanıyorum.” diye konuştu .Haber Merkezi