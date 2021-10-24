KUMSALDA SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİ

Aşık olduğu kız arkadaşına ilçemiz Hamzakoy Plajında çılgın bir parti hazırlayarak sürpriz bir evlenme teklifinde bulunan Eray Sertdemir, kız arkadaşı Seda Demirpak’tan ’Evet’ cevabını aldı ve genç aşık düğün hazırlıklarına başladı.

İlçemiz Hamzakoy Plajında çalgılı çengili süpriz organizasyon hazırlatan Sertdemir sevgilisi Demirpak’ın evet cevabından sonra gecenin ilerleyen saatlerine kadar dostlarıyla ve ailesiyle eğlendiler.

Gelibolulu olan Eray Sertdemir(21) ,Almanya’dan gelen Seda Demirpak (20) ile ilçemizde tanışarak birbirlerine aşık oldular.

Zaman içinde kız arkadaşına olan aşkı daha da büyüyen Eray Sertdemir , bu birlikteliği evliliğe götürmek için sevgilisine sürpriz bir parti hazırlamaya karar verdi. Genç aşık çalışma arkadaşlarının yardımıyla 1 haftadır bu özel güne hazırlandı. Kumsalda hazırlıkların tamamlanmasının ardından genç adam sevgilisini sahile çağırdı. Erkek arkadaşının çağrısı üzerine plaja gelen Seda Demirpak (20 )kendisi için hazırlanan romantik ortamı görünce heyecandan ne yapacağını bilemedi. Sevgilisine arkadaşlarının çığlık ve alkışlarıyla evlenme teklifi yapan Eray Sertdemir “evet” cevabını alarak düğün hazırlıklarına başladı

Sürpriz evlenme teklifine ’evet’ diyen Seda Demirpak , evlenme teklifi karşısında çok heyecanlandığını, bir ara dizlerinin titrediğini söyleyerek mutluluğunu dile getirdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN