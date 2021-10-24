SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ ALTINA GİRİYORUZ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bu sabah saatlerden itibaren bölgemizin kuzey kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.Mevsim normallerinin 6 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugünden başlayarak sağanak yağış ve kuvvetli poyrazla birlikte, Balıkesir ve Çanakkale’de 6 ila 10 derece düşerek, önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normalleri civarında ve pazartesi günü 2 ila 3 derece altında seyretmesi bekleniyor. Haber Merkezi