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SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ ALTINA GİRİYORUZ!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bu sabah saatlerden itibaren bölgemizin kuzey kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.Mevsim normallerinin 6 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugünden başlayarak sağanak yağış ve kuvvetli poyrazla birlikte, Balıkesir ve Çanakkale’de 6 ila 10 derece düşerek, önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normalleri civarında ve pazartesi günü 2 ila 3 derece altında seyretmesi bekleniyor. Haber Merkezi 

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