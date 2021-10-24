TURAN: “SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çardak’ta evlerde doğal gaz kullanılmaya başlandığının müjdesini verdi.

Turan, “Çanakkale’mizin genelinde tüm ilçe ve beldelerine doğal gaz ulaştırmakta kararlıyız. Tüm hemşehrilerimizin doğal gazın konforundan istifade etmesi arzumuz.” dedi.

Mayıs ayında ifade ettiği “2021 yılı sonunda Çardak’a doğal gaz arzının sağlanması için çalışıyoruz” sözünü hatırlatan Turan, “Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte ilgili kurumlarımızla irtibat halindeydik. Daha önce Lapseki’nin büyük gayretleri, Meclis kararı, teminat ödemesi gibi adımlar sonucunda doğal gaz getirebilmiştik. Lapseki’mizin beldesi Çardak’ımızın da bu hattan istifade edebilmesi en büyük amacımızdı. Bugün bu müjdeyi Çardaklı hemşehrilerimizle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 11 Şubat 2021 tarihinde doğal gaz dağıtım lisans kapsamına dahil edilen Çardak, böylelikle en hızlı doğal gaz arzı sağlanan şehirler içerisinde yer edindi. Türklerin Rumeli’ye geçtiği yer olarak tarihteki şanlı yerini alan Çardak’ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. EPDK Başkanımız Mustafa Yılmaz’a, Lapseki Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz’a, Çardak Belediye Başkanımız Metin Semerci’ye, AKSA yönetimimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.