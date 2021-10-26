“ÇANAKKALE’MİZDE GENÇLİK VE SPOR YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile TBMM’de bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Turan: “Özellikle son 20 yıldır gençlik ve spor alanındaki projelerde, yurtlarda, okullarda, üniversitelerde, burs imkanlarında devrim niteliğinde gelişmelere şahit olduk. Sayın Bakanımız ile görüşmemizde yaklaşık 134 milyon TL dev bir yatırım bütçesi ile hayata geçecek Güzelyalı’daki Çanakkale Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi, Çanakkale genelinde devam eden halı saha, basketbol sahası ve voleybol sahası başta olmak üzere, diğer yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza memleketimiz Çanakkale’deki yatırımlara ve hizmetlere olan ilgisinden dolayı Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.