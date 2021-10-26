Çarpışan Gemilerin Hasar Tespiti Yapıldı

İlçemiz açıklarında boğaza giriş sırası esnasında çarpışan iki geminin hasar tespit çalışması, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü dalgıçlarının su altı kontrolleri ve kurtarma uzmanlarının incelemeleriyle tamamlandı.

Dökme demir cevheri yüklü ‘Benitamou’ isimli geminin 4 numaralı ambarında 10 metreye 20 metre çapında hasar meydana gelirken, buğday yüklü ‘BC Vanessa’ isimli geminin baş kısmında ise 3 santim genişliğinde ve 2 metre uzunluğunda bir yırtık meydana geldiği öğrenildi. Yetkililer tarafından hazırlanan rapor Çanakkale Liman Başkanlığı’na gönderildi.

Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından gemilerin akıbeti belli olacak. Haber Merkezi