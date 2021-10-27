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OTURAN GEMİYE ULAŞAMADILAR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Önceki gün saat 11:00 sularında mürefte limanı önünde karaya oturan Ayaz Bey isimli
römorköre yardım için giden Palamar botunun (halat taşıma botu) ters dönmesi sonucu denize düşen iki kişiden birinin cesedine ulaşılırken, henüz ikinci kişien bir haber yok.
Olayın haberinin alınması üzerine; Şarköy, Tekirdağ ve Çanakkale Limanlarından kalkan kurtarma gemileri süratle teknenin battığı yere ulaşarak arama- kurtarma çalışmalarına başladılar.
Kaybolan Metin Altun (1975) ile Muaz Bellikli (1998) kazazadelerden ancak 3 saat sonra Metin Altun’un cansız bedenine ulaşıldı.Saat 16:30’da mürefte limanına çıkarılan Altun’un cesedi ambulansla alınarak, morga kaldırıldı.
Diğer denizcinin aramaları devam ediyor Sahil Güvenlik Gemilerinin üç gemisi arama – kurtarma çalışmalarına hala devam ediyorlar.
Ayrıca helikopter ve drone uçuşları da deniz üzerinde yapılarak aramalar sürdürülüyor.Haber: Recep YÜZÜAK

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