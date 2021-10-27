GELİBOLU – ŞARKÖY ARASINDA İKİ GEMİ ÇARPIŞTI

Geliboluyla – Şarköy arasında kalan Doğanarslan Mevkii’nde yabancı bandralı iki yük gemisi çarpıştı.Geminin biri derin yara alırken, diğer gemide hasarlı olarak kazayı ucuz atlattı.

Gemiler kurtarıcı gemilerce Lapseki Limanına götürüldüler.

Panama Bayraklı 299 metre uzunluğundaki “BENİTAMOU” isimli gemiyle, barbodos bayraklı 172 metre boyundaki “VANESSA”yük gemileri Doğanarslan Bölgesindeki demir atma sahasına girerken belirlenmeyen bir nedenle çarpıştılar.

Aynı yöne seyir halinde olan iki geminin sabaha karşı bölgedeki sis nedeniyle Çanakkale Boğazı’na giriş yapmak için demir bölgesine girerlerken çarpıştıkları öğrenildi.

Gemi kaptanlarının olayın ardından durumu Kıyı Emniyet Ekiplerine bildirmesi üzerine Kıyı Emniyet’e ait romörkörler olay yerine sevk edildiler.

Gemilerde önemli hasar oluştuğu ve her iki geminin de su almaya başladıkları, gemilerin Lapseki ilçesine götürüldüğü bildirildi.Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Haber: Recep YÜZÜAK