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Dünya Hasta Hakları Günü Kutlandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

26 Ekim Dünya Hasta Hakları günü İlçe Sağlık Merkezinde broşür dağıtımı yapılarak hastalar ve personellere bilgilendirme yapıldı.İlçe Sağlık Merkezi tarafından sağlık merkezleri ziyaret edilerek hakları hatırlatıldı. Ayrıca İlçe Sağlık Merkezinde hastalara hakları ile ilgili bilgi içeren broşürler dağıtıldı. 
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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