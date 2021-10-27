Bolayır Halkı “Vakıflar Bolayır’da Gazi Süleyman Paşa’nin türbesine sahip çıkmıyor.” diyerek seslerini duyurmaya çalıştılar.

Vatandaşlar ; “Köylüler temizlik yapıyor. Elektrikler bile yanmıyor. Tuvaletler kapalı. Yüce Vakıflar Balıkesir Bölge Müdürlüğü burasını unutmuş.Ama muhatarlık bir şey yapmaya kalksa mani oluyor “Burası bize ait” diye.

Gazi Süleyman Paşa’dan haberleri yok galiba. Geçmişe ve atalarına sahip çıkmayan bir bölge müdürü yerinde durmamalı.

Yolunuz düşerse Bolayır’a bir görün. Nasıl tarihe sahip çıkılmış. Bir görevli bile yok.Türbe’de elektrik bile kesik.Kapılar ve pencereler dökülüyor.Tuvaletler kapalı. Vatan Şairi Namık Kemal’de burada.Ziyaretçilere bilgi verecek kimse yok. Yetkili Beyler koltuklarında rahat otursun.”sözlerini ifade ettiler.Ardından Gazi Süleyman Paşa Türbesi hakkında bilgi verdiler.

“Gazi Süleyman Paşa veya Süleyman Gazi (1316 (?) – 1357/1360 arası), Osmanlı Padişahı Orhan Gazi’nin büyük oğlu olup, annesi Nilüfer Hatun’dur. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye, başka bir deyişle Avrupa’ya geçişinin öncüsü ve sembolü olan şahsiyettir ve Rumeli Fatihi olarak bilinir.” şeklinde açıklamada bulundular.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN