29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı belli oldu.

Tören 28 Ekim Perşembe günü (bugün) ilçemiz 2.Kolordu Karargah Binası önündeki Atatürk Anıtı!na Gelibolu Kaymakamlığı, 2.Kolordu Komutanlığı ve Gelibolu Belediyesi’nin çelenk sunumu ile başlayacak.Tören saat 13.10’da sona erecek.

29 Ekim Cuma günü Cumhuriyet Bayramı ilçemiz 26 Kasım Caddesi’nde saat 09:30’da tören geçişi düzenlenerek, İlçemiz Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve 2.Kolordu Komutanı törene katılanların ve halkın bayramını kutlayacak.

Ardından program İlçemiz Kaymakamı Bekir Abacı,’nın konuşması ve şiirlerin okunmasıyla devam edecek.

Cumhuriyet Bayramı’na özel spor yarışması ödül töreni düzenlenecek ve halk oyunları ıynanacak.

Cumhuriyet Bayramı saat 10:35’te tören geçişiyle sona erecek.

29 Ekim Cuma günü akşamı saat 19.23’te fener meydanında toplanılarak Fener Alayı yapılacak.Ardından program Gelibolu Belediyesi’nin Balıkhane Meydanında yerel gruplar ve Moğollar Grubu’nun konseri ile sona erecek.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN