Güneyli Köyü Muhtarı Kayışoğlu Ankara’da Milletvekili Turan’ı Ziyaret Etti

Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu Ankara’da Grupbaşkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ı ziyaret etti.

Kayışoğlu; “Makamında bizleri kabul eden Ak parti Çanakkale Milletvekilimiz sayın Bülent Turan’la yapmış olduğumuz toplantıda bölgemiz hakkında fikir alışverişinde bulunduk kendilerine çok teşekkür ederiz. Ayrıca köyümüzü ilgilendiren konular İle alakalı olarak başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere bir çok kurumu ziyaret ettik. Misafirperverliklerinden dolayı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz..”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN