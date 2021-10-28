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Bereketli Olsun.! Gelibolu’da Şimdi Ekim Zamanı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ülkemizim önemli tarım bölgelerinden biri olan ilçemizde ekim dönemine girildi.İlçemizde arpa ve buğday ekimi yapılıyor.
Ekim ayının girmesiyle birlikte de yeni sezon için hazırlıklar başladı.Geçtiğimiz yıl nadasa bırakılan tarlalarda arpa ve buüday ekimi başladı.Bir kısım tarlalarda ekim için hazırlıklar yapılıyor.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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