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Özacar Marmara Belediyeler Birliği Projesinde Gençlerle Buluştu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

MBB Encümen üyesi olan Özacar, geleceği planlamak adına Marmara Belediyeler Birliği ve AURA İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen “Marmara Bölgesini Haritalamak: Bir Ön Biyopsi” atölyesinin sonuçlarının segilendiği buluşmaya katılarak proje yetkilileri ve araştırmacı gençlerle buluştu. Söz alarak mesleki deneyimlerini paylaştı.
Haber: Caner AKŞİT

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