Özacar Marmara Belediyeler Birliği Projesinde Gençlerle Buluştu

MBB Encümen üyesi olan Özacar, geleceği planlamak adına Marmara Belediyeler Birliği ve AURA İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen “Marmara Bölgesini Haritalamak: Bir Ön Biyopsi” atölyesinin sonuçlarının segilendiği buluşmaya katılarak proje yetkilileri ve araştırmacı gençlerle buluştu. Söz alarak mesleki deneyimlerini paylaştı.

Haber: Caner AKŞİT