“Gelibolu Kadınları Kozalarından Çıkıyor”Projesi Kaymakam Abacı’ya Tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2021 Yılı SOGEP Programına Gelibolu Piri Reis Derneği tarafından sunulan ve hibe almaya si Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çakmak ve Proje Koordinatörü Gülden Okçu Engin Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı’yı ziyaret ettiler.

Proje sorumlusu Engin; “Gelibolu Kaymakamı Sayın Bekir Abacı’yı ziyaret ederek hem Gelibolu’ya hoş geldiniz dedik hem de projemizi anlattık.Misafirverliği adına Sayın Kaymamımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.”ifadelerine yer verdi

Haber: Seda LİMAN ZENGİN