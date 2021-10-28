KAYMAKAM ABACI’DAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

İlçemiz Kaymakamı Bekir Abacı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı.Abacı mesajında; “Türk Milleti’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı kazanarak, bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 98. yıldönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz..

Milletimizin bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde kazanılan Kurtuluş Savaşımız; millet, vatan ve istiklâl sevgisini milli irade kavramına dönüştüren, onurlu bir mücadeledir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde, tarihte eşine az rastlanır bir destanla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, o günden bu yana vizyonunu geliştirerek emin adımlarla geleceğe yürümekte ve muasır medeniyeti yakalamış modern ve büyük Türkiye ideali yolunda hedeflerini gerçekleştirmektedir.

Bugün 98.yılını coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimiz, savaştan çıkmış, yokluklar içindeki bir milletin, bağımsızlığı uğruna var olma mücadelesinin nasıl verebildiğinin en güzel göstergesidir, Cumhuriyet’imize can veren ruh, 98 yıl önce olduğu gibi bugün de dipdiri yaşamaktadır ve yıllar sonra da yaşamaya devam edecektir.”ifadelerine yer verdi.Haber: Hilal GEZER