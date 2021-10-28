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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YENİKÖY İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE GEZİ DÜZENLEDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yeniköy İlkokulu öğrencilerini davet etti.
İlk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca makamında öğrencileriağırlamış olup ardından Traktör Müzesi,Deniz Müzesi,Mevlevihane ziyareti,Atatürk Kültür Merkezinde resim sergisi,Öğretmenevinde top havuzu,Namazgah ve BayraklıBaba gezildikten sonra öğrencilerle birlikte yemek yemeğe gidildi.
Yeniköy İlkokulu öğrencileri,eğlenceli zaman geçirdikleri için İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca’ya ve Okul Müdürü Veli Bektaş’a teşekkür etti.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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