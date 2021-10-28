İŞKUR,GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi işbirliğinde Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve İŞKUR yetkilileri İŞKUR Kariyer Gününde bir araya geldi.Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdülkerim Diktaş, Prof. Dr. Dilek Dönmez Polat, İşveren Danışmanlığı Grup Sorumlusu Hayrettin Karacan, İnsan Kaynakları Yönetimi Programı ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri katıldı.

Programda, Çanakkale İŞKUR İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, tarafından“Tuzumu nasıl kuruttum?”konulu kariyer hikâyesini öğrencilerle paylaştı. Yavuz konuşmasında öğrencilere kariyer planlaması açısından üniversite hayatının önemine vurgu yaptı ve artık gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmanın bilgiye sahip olmanın yanında uygulamaya geçirmek olduğunu da belirtti. Yavuz, özgeçmiş hazırlama, iş arama ve mülakat teknikleri gibi iş arama süreci öncesi kendilerini hazırlayabilecekleri İŞKUR’un İş Kulübü faaliyetleri hakkında bilgi verdi.Haber: Hilal GEZER