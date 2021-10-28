MİLLET İTTİFAKINDAN ALTERNATİF ÇELENK SUNMA TÖRENİ

29 Ekim kutlamaları dün çelenk sunma törenleri ile başladı. Milletİttifakı (CHP , İYİ Parti, DP, SAADET PARTİSİ, ) ‘nin yanında Memleket Partisi İlçe Başkanlığı, ,Kent Konseyi Gelibolu Şubesi,Tarih ve Çevre Koruma Derneği , Gelibolu Kadınlar Derneği , Eğitim -iş, Beşiktaşlılar Derneği , Ziraat Odası’nın da çelenk sunma törenine katılması ile dün iskele meydanı Atatürk Anıtı önünde yoğun bir topluluk oluştu.

Çelen sunma töreninde sırayla CHP, İYİ parti, DP ve Saadet Partisinin çelenk sunumundan sonra bu yıl ilk kez odalar ve dernekler de Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumunu yaptılar.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşımız okundu.

Ardından sırasıyla günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.İlk konuşmayı CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak yaptı.Parlak konuşmasında•;” Büyük Türk Milleti’nin şanlı tarihindeki en parlak başarılarından biri olan Cumhuriyetimizib 98.yılını kutlamanın sevinci içerisindeyiz.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı milli mücadele sonrasında, zorlu ve meşakkatli yollardan geçerek 29 Ekim 1923 tarihinde “Türk Milletinin karakterine ve adaletine en uygun olan idare, Cumhuriyet İdaresidir.”diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milleti’ne bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyetinin resmen kurulduğu tarihtir.Ulu Önder Atatürk, diğer bayramlar gibi bu bayramı da gelecek nesillere bir miras olarak bırakmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Milli Mücadele ile tarihte eşine çok az rastlanır bir başarı gerçekleştirilmiştir.

Bizler Türk Milleti olarak çok şanslıyız.Çünkü; Atatürk gibi liderimiz var.Bu tarihi gün bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür.

Ulusumuzu Demokrasi, Hukuk Devleti, temel hak ve özgürlükler gibi evrensel değerlerle buluşturan Cumhuriyet yönetimi, köklü değişim sürecinin temeline Laiklik ilkesini yerleştirmiştir.

Laikliği Anayasa’dan çıkarmak isteyenler, Laiklik ile sorunu olanlar, sizlere son sözümüzdür.Türkiye Cumhuriyeti Laiktir Laik kalacaktır.

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk “Efendiler ve ey millet, iyi biiniz ki Türkiye Cumhuriyeti şehker, dervişler, müritler ve meczuplar memlekeri olamaz. En gerçekci yol medeniyet yoludur,” diyerek son noktayı koymuştur.

Tek adam yönetimini ilk seçimde halkımızın kararlılığı ile değiştireceğiz.Bizim “Millet İttifakı” dediğimiz; demokrasi paydasında ortak bir söylemimiz var.”Güçlendirilmiş parlamenter sistemi “bu sistem ile yoksulluğu tarihe gömeceğiz.Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız.

29 Ekim çarıkla bastığın toprağa sahip çıkmaktır.Mezarın olacağını bile bile ellerinle siper kazmaktır.

Bir tas hoşaf , yarım somun ekmekle doymaktır.

29 Ekim 25 kiloluk mermiyi saatlerce sırtında taşımaktır.

Süngüyle çarpışmak günlerce uyumadan savaşmak, ,imkansıza inanmaktır.

29 Ekim tatil değil bayramdır.

29 Ekim en büyük bayramdır.Kutlu olsun.

Bu düygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.Ruhları şad olsun.

Yaşasın Atatürk devrimleri, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun” ifadelerine yer vererek konuşmasını sonlandırdı.

Ardından konuşmlara İYİ Parti İlçe Başkanı Hakan Alış devam etti.Alış konuşmasında; Savaşlardan yeni çıkmış yorgun ve yoksul bir milletin bu büyük şahlanış, vatanları, özgürlükleri ve tüm hakları elinden alınmış mazlum ülkelere örnek olmış ve tüm dünyada bağımzılık savaşlarının ardı ardına başlamasına neden olmuştur.Türkiye Cumhuriyeti 20. yy ın işgalci ve yayılmacı ideolojisinin en yakıcı, en yıkılmaz , en büyük korkusu olmuştur.

Bugün 98. yılını büyük bir gurur ve onurla kutladığımız Cumhuriyet, bir ümmetin millet olmasının en büyük yol göstericisi ve teminatıdır.Cumhurşyet bizlere geçmişten bırakılan bir emattir ve bizler bu kutsal emaneti , aldığımızdan daha güçlü daha diri sağlam bir şekilde gelecek nesillere teslim edeceğiz.

Bağımzılık, sosyal adalet, hukuk demokratik parlamenter ve laik devlet yönetimi dernek olan Cumhuriyet, vazgeçilmez yolumuzdur ve her zaman öyle kalacaktır.

Bu vesile ile Tüm Geliboluların ve güzel ülkemizin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerle kutlarken, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu ülke için canını vermiş tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum.”diyerek sözlerine son verdi.

Ardından konuşmlarına Demokrat Parti İlçe Başkanı Cemil Ilgın devam etti.Ilgın konuşmasında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk Milletinin karakterine ve adaletine en uygun idare biçimi cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği Cumhuriyet Türk ulusuna bırakılmış en büyük miras veasla vazgeçilmez bir değerdir.

Tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma halmesi olan cumhuriyet getirdiği yenilikler ve atılımla türk insalar ının ufkunu genişletmiş ekonomik sosyal ve toplumun ulus olma bilincine kavuşturmuş birayi yurttaş konumuna yükseltmiştir.

Biz cumhuriyet bekçileri bu kraktere sahip kişilere veya olacaklara hiçbir zaman imkan ve olanak vermeyeceğiz.

Bu düşüncelerimle sözlerime son veriyor cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği katkısı ve çabası olan gazi şehitlerimizi rahmetle yad ediyor herkese saygı ve sevgilerimiz sunuyorum.”diyerek sözlerini sonlandırdı.

Progam Saadet Partisi İlçe Başkanı Muhammed Erer’in konuşmasının ardından , Gelibolu Kent Konseyi Başkanı Bünyamin Turan’ın konuşması ile devam etti.

Turan konuşmasında; “Cumhuriyeti’mizin 98’nci yılına ulaşmış olmanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz.19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkararak Milli Mücadeleyi başlatmasından, 29 Ekim 1923 tarihinde “Türk Milletinin karakterine ve adaletine en uygun idare biçimi , Cumhuriyet İdaresidir.”diyerek ilan ettiği Cumhuriyet , Türk Ulusuna bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçemeyeceğimiz bir değerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetin 98. yıldönümünü kutlar , Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve canlarını bu uğurda feda eden şehitletimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.”diyerek sözlerini sonlandırdı.

Program konuşmların ardından sona erdi..

Haber: Seda LİMAN ZENGİN