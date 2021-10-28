ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Gelibolu Belediyesi’nin beşinci kez düzenlediği ve konusu bu yıl “Adım Cumhuriyet Soyadım Atatürk” olarak belirlenen

29 Ekim resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren eserlere verilen ödüller sahiplerini buldu.Yarışmada dereceye giren öğrencilerin hediye çekleri ve belgeleri, 28 Ekim 2021 Perşembe günü pandemi kuralları doğrultusunda saat 14:00’de Belediye Nikah Salonunda öğrenciler ve velilerinin katılımı ile düzenlenecek programda takdim edildi.Gelibolu Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde geleneksel hale getirdiği bu yıl beşinci kez düzenlenen ve konusu “Adım Cumhuriyet Soyadım Atatürk” konulu yarışma sonuçlandı.

Atatürk’ün “Cumhuriyet, düşüncede, bilgide, sağlıkta yüksek karakterli koruyucular ister” sözünden ilham alarak öğrencilere Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini aşılamak, çocukların resim, şiir ve kompozisyona olan ilgilerini desteklemek amacını taşıyan yarışmanın seçici kurulu, eserleri değerlendirerek dereceye giren öğrencileri açıkladı.

İlçe genelindeki resmi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında yapılan, ilkokul 1-2-3-4. sınıf öğrencileri için resim, ortaokul 5-6-7-8. sınıf öğrencileri için şiir ve lise 9-10-11-12. sınıf öğrencileri için de kompozisyon ve resim olarak belirlenen geleneksel yarışma için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne toplam 220 eser teslim edildi.

Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Çoban ve Deniz Cankara, emekli edebiyat ve resim öğretmenleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevlendirdiği öğretmenlerden oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda; resim dalında ilkokul öğrencileri arasında 120 eser arasından 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu 3-D sınıfı öğrencisi Eymen Bektaş birinci, Gazi Süleyman Paşa İlkokulu 2-B sınıfı öğrencisi Mehmet Eren Güz ikinci, yine aynı okuldan 3-A sınıfı öğrencisi Umay Karakaş üçüncü oldu. Bu dalda 26 Kasım İlkokulu 3-A sınıfı öğrencisi İdil Melek Çevik’in çalışması mansiyon ödülüne layık görülen eser oldu.

Lise 9-10-11-12. sınıf öğrencileri için düzenlenen ve 21 eserin teslim edildiği resim yarışmasında ise birincilik ödülünü Gelibolu Anadolu Lisesi 10-D sınıfı öğrencisi Begüm Çetin kazanırken, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11 muhasebe sınıfı öğrencisi Kader Durukan ikinci, yine aynı okul ve sınıftan Nisa Nur Sakik üçüncü oldu. Bu kategoride Gelibolu Anadolu Lisesi’nden 10-E sınıfı öğrencisi Mustafa Yağız Hepalkaç’ın eseri mansiyon ödülüne layık görüldü.

46 eserin yarıştığı şiir kategorisinde seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda Namık Kemal Ortaokulu 6-E sınıfı öğrencisi Berrak Okuyucu “Geliyor Mustafa Kemal” eseri ile birinci, Yahya Çavuş Görme Engelliler Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencisi Yağmur Ece Koşar

“İlelebet Cumhuriyet” isimli eseri ile ikinci, 100.Yıl Barış Ortaokulu’ndan 8-C sınıfı öğrencisi Aysu Şahbaz “Biz Cumhuriyetiz” isimli eseri ile üçüncü oldu. Şiir kategorisinde 100.Yıl Barış Ortaokulu 8/C sınıfı öğrencisi Ceren Ayaz’ın “Cumhuriyet Işığı” başlıklı eseri mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışmaya toplam 33 eserin teslim edildiği kompozisyon kategorisinde ise Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11-D sınıfı öğrencisi Emirhan Demirel “Doğum Günümüz Kutlu Olsun Türkiyem” başlıklı eseri ile birinciliği, Gelibolu Anadolu Lisesi 12-A sınıfı öğrencisi Melis Bingüler “Umudun Gerçeğe Dönüştüğü Cumhuriyet” isimli eseri ile ikinciliği, yine aynı okuldan 11-C sınıfı öğrencisi Esra Erer “Kendini Tanıtmak İsteyen Biri” isimli eseri ile üçüncülüğü elde etti. Bu kategoride, seçici kurul tarafından övgüye layık görülen Gelibolu Fen Lisesi 11-A sınıfı öğrencisi Muhammed Yuşa Akın’ın “İlelebet Cumhuriyet” isimli eseri mansiyon ödülünü kazandı.

Yarışmaya katılan eserler daha sonra Atatürk Kültür Merkezi’nin ikinci katında açılacak sergi ile bir hafta süre ile halkın beğenisine sunulacak. Haber: Ali GEZER