GELİBOLU KADINLAR DERNEĞİ’NDEN KERMES

İlçemiz Vakıflar Bankası önünde “Gelibolu Kadınlar Derneği” öğrencilere verdikleri burslara katkı sağlamak amacıyla kermes düzenledi.

Gelibolu Kadınlar Derneği, üniversite ve lise öğrencilerine her yıl düzenli olarak verdikleri burslara katkı sağlamak için düzenledikleri kermeste tüm geliri öğrencilere verecek.

İlçemiz Atatürk Caddesi Vakıflar Bankası önünde gerçekleştirdikleri kermeste yiyecek ve içeceklerin satışı yaparak burslara ek gelir elde ettiler.

Gelibolu Kadınlar Derneği’ 29 Ekim Cuma günü saat 16:30’da ilçemiz Nezih Kafe önünde eğlence düzenleyecek.

Haber: Caner AKŞİT