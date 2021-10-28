KUTLAMALAR ÇELENK SUNMA TÖRENİ İLE BAŞLADI

29 Ekim kutlamaları ilçemizde çelenk sunma töreni ile başladı.

İlçemiz 2.Kolordu Karargah binası Atatürk Anıtı önüne Gelibolu Kaymakamlığı, Gelibolu Belediyesi ve 2.Kolordu Komutanlığı Atatürk anıtı önüne dün saat 13:00’te çelenk sundular.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşımız söylendi.

Törene Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 2.Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, siyasi parti temsilcileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, İlçe Spor Müdürü Emre Özdemir, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Çelenk sunumu ve İstiklal Marşımızın söylenmesinin ardından buradaki tören sona erdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN