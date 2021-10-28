MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür’ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Büyükzöngür mesajında

“Türksüz Anadolu hesabı yapanlara, devletsiz millet hayali kuranlara en kesin ve kalıcı cevap 29 Ekim ‘de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla verilmiştir. Tek bayrak, Tek Devlet, Tek millet, Tek vatan anlayışı ile kurduğumuz, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırdığımız Cumhuriyetimiz, Türk milletinin varlığı ile sonsuza kadar devam edecektir. Türk milletinin en değerli varlığı, Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi ile kurulan Türkiye Cumhuriyetidir. Cumhuriyet’in 98. yılına ulaşmanın gururunu yaşamaktayız. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, Milletimizin birlik ve beraberliği, özgürlüğümüzün nişanesi olan al Bayrağımızın dalgalanması ve devletimizin bekası uğruna Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde tüm dinamikleriyle mücadele eden şanlı ecdadımız, Orta Asya’dan Avrupa’ya sıralanan kahramanlık destanlarına bir yenisini ekleyerek Kurtuluş Savaşını kazanmış ve bu büyük zaferi Cumhuriyet’le taçlandırmıştır. Ülkemiz ve milletimiz üzerinde hesap yapan şer mihraklarının bütün karanlık planları, Türk’ün çelik iradesi karşısında yerle bin olmaktan öteye gidemeyecektir. Atalarımızın mirası olan kutlu vatanın, yıkılmaz Cumhuriyet’in, şanlı al bayrağın manevi yükümlülüğü hepimizin omuzlarındadır.

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden şanlı gazilerimizi sonsuz şükran duygularımla ve rahmetle yad ediyor, Gelibolu halkının ve aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Ne Mutlu Türküm Diyene.”ifadelerine yer verdi.Haber. Ali GEZER