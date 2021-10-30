CUMHURİYET’İN 98. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilçemiz 26 Kasım Caddesi’nde kutlandı.

Tören saat 09:30’da Kaymakam Bekir Abacı ve 2.Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız (dünkü haberde 2.Kolordu Komutanı ismi sehven yanlış yazılmıştır) halkı selamlamasıyla başladı.Ardından İstiklal Marşımız okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Bekir Abacı yaptı.Abacı konuşmasında;”Milletimizin tarih yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası olan Türkiye Cumhuriyetinin 98. yılında milletçe büyük bir gurur ve coşku içerisinde kutladığımız bu anlamlı günde; Avrupa kıtasında ilk fethedilen topraklarda, ilk tersanenin kurulduğu yerde, ilk yeniçeri ocağının kurulduğu, ilk Kaptan – ı Deryalığın verildiği yerde, Piri Reis tarafından ilk dünya haritasının çizdiği coğrafyada , kurtuluş savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu Gelibolu’da olmanın onuru ve derin sorumluluğu tüm halkımızın Cumhuriyet bayramını kutluyor sizleri sevgi ,saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Bilindiği gibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen kurtuluş savaşımız, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır.Ve bu zafer, cumhuriyetle taçlandırılarak, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi olarak gerçekleşmiştir.

Piri Reis torunları sevgili gençler;

Bu aziz milletin geleceği olan akıllı gençlik olarak bilmeliyiz ki bu kutlu coğrafyanın ve yüce milletin geleceği bizim akıllı, bilgili, birikimli, becerikli, basiretli ve birleştirici olmamamızın yolundan geçmektedir.Milletimizi yüceltebilme ve onu Atatürk’ün gösterdiği hedef olan muasır milletler seviyesine çıkarabilmek için her türlü kişisel mülahazaları geri plana iterek çalışmamız gerektiğini bilmemiz gerekmektedir.Bizim gençliğimiz gününü gün eden değil, yarını bugünden gören gençlik olmalıdır.

Sevgili gençler, bu noktaya özellikle dikkatinizi çekmek isterim.Atalarımızdan miras kalan bu aziz vatanın, milli ve manevi değerlerimizin korunup ve kollanmasında eğer çaresiz kalırsanız bilin ki ÇARE SİZSİNİZ!

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutluyor.Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ardından spor, resim ve kompozisyon dalında ödül alan öğrencilere ödüllerini Kaymakam Bekir Abacı ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar takdim etti.

Haberin baştarafı sayfa 7’de Genç erkekler makaralı yay yarışmasında; birinci Gelibolu Anadolu Lisesi Öğrencisi Eren Kırca, ikinci Gelibolu Anadolu Lisesi öğrencisi Beren Taşçı,üçüncü Gelibolu Anadolu Lisesi öğrencisi Gökay Altıntaş oldu.

Yıldız erkekler makaralı yay yarışmasında; birinci Gelibolu Akademi Kültür Kolejınden Noyan Çerçi,ikinci Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Rıza Kaya Aksoy, üçüncü Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Kaan güngör oldu.

Yıldız Kızlar Makaralı Yay Yarışma sonuçlarında ise; birinci Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Rüya Tuna Yılmaz, ikinci Gelibolu Anadolu Lisesi öğrencisi Armağan Sepetçi, üçüncü Gelibolu Akademi Kültür Kolejinden Yağmur Karakurumer oldu.

Yıldızlar satranç müsabakalarında; birinci 100. Yıl Barış Ortaokulu’ndan Arda Can Şahin, ikinci Gelibolu Akademi Kültür Kolejinden Recep Kaan Kılıç,üçüncü 100. Yıl Barış Ortaokulundan Uygar Acar oldu.

Gençler Satranç Müsabakaları sonuçlarında ise; birinci Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ata Berkan Zorlukol, ikinci Gelibolu Fen Lisesi’nden Yiğit Süer, üçüncü Gelibolu Fen Lisesi’nden Yağız Arıcan oldu.

Genç erkekler havalı tabanca yarışma sonuçlarında ise birinci;Emirhan Tombuloğlu, ikinci Kubilay Özbulan, üçüncü Eren Yıldız oldu.

Genç bayan havalı tabanca yarışma sonuçlarında ise ; birinci Melike Sezek, ikinci Ayten Nil Bedik, üçüncü Busenur Sunal oldu.

Yıldız Erkekler havalı tabanca yarışma sonuçlarında birinci; Mustafa Serttaş, ikinci Bilal Sazak, üçüncü Recep Efe Selamsız oldu.

Havalı Tabanca Büyük Erkekler yarışma sonuçlarında birinci; Altuğ Tekin, ikinci Göktuğ Tekin ve üçüncü Serhat Çavaş oldu.

Gelibolu Belediyesinin düzenlediği “Adım Cumhuriyet Soyadım Atatürk” konulu resim ve kompozisyon yarışmasında ödül alanların isimleri okundu.

Yarışmada; Lise 9-10-11-12. sınıf öğrencileri için düzenlenen ve 21 eserin teslim edildiği resim yarışmasında ise birincilik ödülünü Gelibolu Anadolu Lisesi 10-D sınıfı öğrencisi Begüm Çetin kazanırken, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11 muhasebe sınıfı öğrencisi Kader Durukan ikinci, yine aynı okul ve sınıftan Nisa Nur Sakik üçüncü oldu. Bu kategoride Gelibolu Anadolu Lisesi’nden 10-E sınıfı öğrencisi Mustafa Yağız Hepalkaç’ın eseri mansiyon ödülüne layık görüldü.

46 eserin yarıştığı şiir kategorisinde seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda Namık Kemal Ortaokulu 6-E sınıfı öğrencisi Berrak Okuyucu “Geliyor Mustafa Kemal” eseri ile birinci, Yahya Çavuş Görme Engelliler Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencisi Yağmur Ece Koşar

“İlelebet Cumhuriyet” isimli eseri ile ikinci, 100.Yıl Barış Ortaokulu’ndan 8-C sınıfı öğrencisi Aysu Şahbaz “Biz Cumhuriyetiz” isimli eseri ile üçüncü oldu. Şiir kategorisinde 100.Yıl Barış Ortaokulu 8/C sınıfı öğrencisi Ceren Ayaz’ın “Cumhuriyet Işığı” başlıklı eseri mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışmaya toplam 33 eserin teslim edildiği kompozisyon kategorisinde ise Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11-D sınıfı öğrencisi Emirhan Demirel “Doğum Günümüz Kutlu Olsun Türkiyem” başlıklı eseri ile birinciliği, Gelibolu Anadolu Lisesi 12-A sınıfı öğrencisi Melis Bingüler “Umudun Gerçeğe Dönüştüğü Cumhuriyet” isimli eseri ile ikinciliği, yine aynı okuldan 11-C sınıfı öğrencisi Esra Erer “Kendini Tanıtmak İsteyen Biri” isimli eseri ile üçüncülüğü elde etti. Bu kategoride, seçici kurul tarafından övgüye layık görülen Gelibolu Fen Lisesi 11-A sınıfı öğrencisi Muhammed Yuşa Akın’ın “İlelebet Cumhuriyet” isimli eseri mansiyon ödülünü kazandı.

Ödül töreninin ardından program halk oyunları ile devam etti.

Halk oyunlarının ardından öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirleri okundu.

Program okulların tören alanından geçişiyle son buldu.

Gelibolu Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu fener alayı ve konserler ile ilgili haberimizin detayı pazartesi günkü sayımızda bulabilirsiniz.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN





